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Прохорова Анна Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохорова
Имя
Анна
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
19 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
27961. ПРОХОРОВА, АННА ЯКОВЛЕВНА. Гр. Ельнинск. у., Голезиновск. в., д. Борисовой; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Укрыват., лиш. св. 1 г. Исп. 19 июня 920.

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