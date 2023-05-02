Пенкин Григорий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пенкин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44468. ПѢНКИНЪ, ГРИГОРІЙ ОСИПОВЪ. Сс.-посел. Ачинск. у., Тюльковск. в., с. Курбатовскаго, 30 л., рд. Варновин. у., Уройск. в., д. Климовой; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1455 У. и § 3 437 У. о сс., къ обращ. въ каторж. раб. на 12 л. Исп. 16 Февр. 906 (Вѣр.). | 900 104374 1642 У. | 99 101530 1647 У.
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