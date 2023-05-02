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Грекова Екатерина Николаева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грекова
Имя
Екатерина
Отчество
Николаева
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46249. ГРЕКОВА, ЕКАТЕРИНА НИКОЛАева. Мщ. г. Дмитровска, 35 л.; — М. С. 8 уч. г. Кіева, 169, 5 п. 170 и 8 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 7 Мая 905.

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