Грекова Екатерина Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грекова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46249. ГРЕКОВА, ЕКАТЕРИНА НИКОЛАева. Мщ. г. Дмитровска, 35 л.; — М. С. 8 уч. г. Кіева, 169, 5 п. 170 и 8 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 7 Мая 905.
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