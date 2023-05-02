Утрата Федор Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Утрата
- Имя
- Федор
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 479
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154903. УТРАТА, ФЕДОРЪ МАРТИновъ. Австр.-подд., 26 л., рд. въ д. Клѣтьнѣ, Дывинск. в., Кобрин. у.; — Луцк. О. С. 4 Нояб. 909, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95813, арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Нояб. 909. | 904 92978 170 М. | 903 74241 170¹ М.
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