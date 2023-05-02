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Джоджуа Андрей Давыдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джоджуа
Имя
Андрей
Отчество
Давыдов
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46482. ДЖОДЖУА, АНДРЕЙ (СТЕПАНЪ) Давыдовъ. К. Зугдидск. у., с. Харга, 22 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135 и 1646 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Іюня 905.

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