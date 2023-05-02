Хрущев Иван Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хрущев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140902. ХРУЩЕВЪ, ИВАНЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Сызранск. у., в. и с. Старыхъ Костычей, 22 л.; — Симбирск. О. С. 4 Сент. 909, 12, 13 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Окт. 909.
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