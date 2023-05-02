Тимиргазиев Гатаулла Шамратов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимиргазиев
- Имя
- Гатаулла
- Отчество
- Шамратов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139894. ТИМИРГАЗІЕВЪ, ГАТАУЛЛА Шамратовъ. К. Тетюшск. у., Старобарышевск. в., д. Азимово-Курлебаша, 24 л.; — Екатеринослав. О. С. 31 Іюля 909, 134, 135 и 1 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 28 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.