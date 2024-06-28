Брыль Андрей Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брыль
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45437. БРЫЛЬ, АНДРЕЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Себежск. у., Езерійск. в., д. Лукьянова, 34 л.; — Витебск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 9 Марта 905.
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