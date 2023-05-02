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Фрейман Николай Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фрейман
Имя
Николай
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
19 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
36419. ФРЕЙМАНЪ, НИКОЛАЙ КАРЛОВЪ (Васильевъ). Мщ. изъ сс.-посел. г. Каинска, 33 л., рд. въ ус. Антоновѣ, Покровск. в., Тотемск. у.; — Омск. С. П. (въ 4 р.), 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 19 Февр. 905. | 96 101546 303 и 1658 У. | 90 29615 169 М. | 91 29461 169 М.

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