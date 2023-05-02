Мумм Анна Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мумм
- Имя
- Анна
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17385. МУММ, АННА ПЕТРОВНА, 35 л. Рд. в Филинск. у.; — Р. Т. г. Петрограда. Торг. спирт., лиш. св. 5 л., с эач. 2 и. и 21 д. пр. з. Исп. 15 апр. 120.
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