Алексеев Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12713. АЛЕКСЕЕВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 38 л. Гр. г. Нарвы; — Р. В. Т. Водтрана. Балтийско-Мариинск. обл. Должн. прест., лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокращ. на ½. Исп. 1 дек. 920.
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