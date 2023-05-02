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Нефедов Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нефедов
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5039. Нефедов Егор Иванович, 49 л. Гр. Звенигородск. у., Лучинск. в., д. Мыконина; — Н. С. Бутырск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 15 авг. 919.

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