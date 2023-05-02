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Пивоварский Михаил Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пивоварский
Имя
Михаил
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
16 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
97653. ПИВОВАРСКІЙ, МИХАИЛЪ ПАВловъ, 32 л. К. Люблинск. у., гм. Ястковъ, д. Домбровица; — Гм. С. 4 окр. Люблин. у., 9 Нояб. 910, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Мая 911. | 905 49640 172 М. (покуш.). | 902 100206 180 М. | 97 50033 169 М. | 900 28425 170 М.

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