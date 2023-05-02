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Сергеев Георгий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Георгий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
03 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
11698. Сергеев (он же Никитин) Георгий Сергеевич (он же Федор Никитич), 21 г., Олонецк. г., Каргопольск. у., Богдановск. в., д. Кабанихи. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3 февр. 926.

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