Журавель Александр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавель
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82355. ЖУРАВЕЛЬ, АЛЕКСАНДРЪ АНдреевъ (онъ же Евзюро), 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Уманск. у., Хижнянск. в., д. Красной Куты; — Винницк. О. С., 26 Апр. 911, 152, 152¹, 9, 1 ч. 1653, 1 ч. 1653 и 1654 У., по сов. съ приг. Уманск. О. С. отъ 7 Февр. 911 г. (1654² У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 4 г., съ зач. 2 м. предв. заключ. Исп. 21 Мая 911. | 908 3530 1642 У.
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