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Граушлис Иоганн-Карл Генрихов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Граушлис
Имя
Иоганн-Карл
Отчество
Генрихов
Дата исполнения приговора
04 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
100621. ГРАУШЛИСЪ, ІОГАННЪ−КАРЛЪ ГЕНРИХОВЪ, Герм.−подд., 31 г., рд. въ Германіи; — М. С. 9 уч. г. Риги, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 4 Іюля 909. 903 11933 169 М.

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