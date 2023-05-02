Узулин Адам Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Узулин
- Имя
- Адам
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29727. УЗУЛИН, АДАМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Люцинск. у., Перзинск. в., д. Осова; — Н. С. Выборгск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св 1 г., с зач. 17 д. пр. з. Исп. 27 сент. 920.
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