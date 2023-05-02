Королев Яков Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6613. КОРОЛЕВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ, 28 л., 1 Донск. окр., станицы Усть-Быстрянской, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 105 и 109, пор. пр. 1 г., Исп. 18 апр. 923.
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