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Королев Яков Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Яков
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
18 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6613. КОРОЛЕВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ, 28 л., 1 Донск. окр., станицы Усть-Быстрянской, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 105 и 109, пор. пр. 1 г., Исп. 18 апр. 923.

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