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Мурен Андрей Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мурен
Имя
Андрей
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
17 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
43279. МУРЕНЪ, АНДРЕЙ ЯНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гробинск. у., Нидербатовск. в., 37 л.; — Тверск. О. С. 13 4, 135,2 ч. 1635 и 5 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Апр. 907. | 905 41586 1655 У. | 96 93904 1647 У. | 903 50171 1655 У. | 95 12775 172 М. | 99 100084 1655 У.

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