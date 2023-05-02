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Фаворский Борис Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фаворский
Имя
Борис
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
18 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
10225. ФАВОРСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ, 24 л., Воронежск. г., Острогожск. у. Н. С. 11 уч. Туруханск. р. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18/І—26.

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