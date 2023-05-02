Соломонов Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соломонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98808. СОЛОМОНОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКсѣевъ (онъ же Алексѣевъ), 56 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоторж. у., Борногорск. в., д. Куниной; — Москов. Ст. М. С. Вознесен. уч., 27 Мая 911, 169, 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 11 Іюня 911. | 910 116753 172 М. (покуш.). | 905 10475 169 М. | 84 84309 1655 У. | 97 80385 1655 У. | 78 4736 169 М. | 88 67373 1655 У.
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