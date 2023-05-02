Богданов Никифор Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130141. БОГДАНОВЪ, НИКИФОРЪ Ефремовъ. К. Лодейнопольск. у., Мирошкинск. в., д. Кокоевой, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Лодейнопольск. у. 31 Авг. 909, 12, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909.
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