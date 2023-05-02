Червинский Антон Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Червинский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 503
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33481. ЧЕРВИНСКІЙ, АНТОНЪ Яковлевъ (онъ же Яковлевъ). К. изъ сс. Удск. у., в. и с. Сергіевскаго, 31 г., рд. въ г. СПБ.; — Владивосток. О. С., 134, 135 и 1692 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 8 Нояб. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 136466. | 95 108426 1645 У. | 90 51064 169 М. | 92 77057 177 М.
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