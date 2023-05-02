Батовский Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батовский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45147. БАТОВСКІЙ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Летичев. у., Зиньковск. в., с. Охримовцевъ, 26 л., въ г. Могилевѣ, Подольск. г.; — У. Чл. О. С., по Сорокск. у., 16 и 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 2 Іюня 905.
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