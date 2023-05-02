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Батовский Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батовский
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45147. БАТОВСКІЙ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Летичев. у., Зиньковск. в., с. Охримовцевъ, 26 л., въ г. Могилевѣ, Подольск. г.; — У. Чл. О. С., по Сорокск. у., 16 и 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 2 Іюня 905.

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