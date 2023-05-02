Ляшев Александр Карпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ляшев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Карпович
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8455. ЛЯШЕВ АЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ, 23 л., Петропавловск. у., Вознесенск. в. и с. Н. С. 1 уч. Акмолинск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 6 м. 10 дн. Исп. 24 авг. 923.
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