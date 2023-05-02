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Ниязов Сатрий Шарафутдинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ниязов
Имя
Сатрий
Отчество
Шарафутдинович
Дата исполнения приговора
02 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9603. Ниязов Сатрий Шарафутдинович, 21 г., Тюменск. окр., Тавдинск. р. Н. С. 4 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2 мар. 926.

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