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Дрожжо Каллиник Корнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрожжо
Имя
Каллиник
Отчество
Корнеевич
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
2736. ДРОЖЖО КАЛЛИНИК КОРНЕЕВИЧ, 40 л., Белебеевск. к., Альшевск. в. Н. С. 6 уч. Белебеевск. к. Ст. 88, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 8/ІХ - 24.

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