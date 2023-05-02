Красногорев Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красногорев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6989. КРАСНОГОРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 33 л., Щегловск. у., Вновь-Стрельнинск. в., п. Юрьевского, Томск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 3 г. 9 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 июня 923.
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