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Чернецкий Никифор Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернецкий
Имя
Никифор
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
31 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 596
Источник
Скан
Оригинальная запись
97145. ЧЕРНЕЦКІЙ. НИКИФОРЪ ФИлипповыъ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Логнновск. в., д. Краснаго Яра, 46 л., рд. Влад.-Волын. у., въ в. и с. Краменскомъ; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 1 п. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Марта 908. | 903 74657 1655 У. | 91 148185 1647 У. | 900 113150 1655 У. | 83 82144 169 М.

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