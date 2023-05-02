Семенова Елена Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28629. СЕМЕНОВА, ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 18 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 2 июля 920.
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