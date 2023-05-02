Гибадуллин Мухамет-Валей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гибадуллин
- Имя
- Мухамет-Валей
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45919. ГИБАДУЛЛИНЪ, МУХАМЕТЪ-ВАлей. К. Лаишев. у., Зюзинск. в., д. Большихъ Салтанъ, 20 л., рд. въ г. Казани; — М. С. 1 уч. г. Казани, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Янв. 905.
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