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Гибадуллин Мухамет-Валей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гибадуллин
Имя
Мухамет-Валей
Дата исполнения приговора
04 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45919. ГИБАДУЛЛИНЪ, МУХАМЕТЪ-ВАлей. К. Лаишев. у., Зюзинск. в., д. Большихъ Салтанъ, 20 л., рд. въ г. Казани; — М. С. 1 уч. г. Казани, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Янв. 905.

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