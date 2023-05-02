Фомин Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 483
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32891. Фоминъ, Павелъ Ивановъ. Сс.-каторж., быв. кол. рег., 56 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. С. П., 114, 2 п. 134, 135, 9, 2 ч. 223 У. и § 5437 У. о сс., каторж. раб. 5 л., съ содерж. въ разрядѣ испыт. 3 г. Исп. 19 Нояб. 908. | 98 100748 296 и 975 У. | 90 16627 975 У. | 91 17438 1657 У. | 81 64631 169 М. | 90 70268 172 М. | 80 41999 169 М.
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