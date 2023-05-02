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Тимофеев Григорий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Григорий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
24 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
9223. ТИМОФЕЕВ ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л., Юхновск. у., Федотковск. в., д. Булычево. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. п. "б", "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/І—26.

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