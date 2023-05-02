Потехин Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потехин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86440. ПОТѢХИНЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬевъ, 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Александров. у., Тирибровск. в., д. Зезевитовой, рд. въ г. Александровѣ; — Владимир. О. С., 26 Апр. 911, 114, 150, 152 и 1642 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 8 м. и 24 дн. предв. заключ. Исп. 6 Іюня 911. | 908 149204 1651 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 53769. | 901 7705 1655 У. | 95 5513 1655 У. | 902 110697 1655 У. | 92 34585 170 М. | 901 30338 170¹ М. | 91 98389 169 М. | 99 84726 169 М.
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