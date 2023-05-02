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Скворцов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
28800. СКВОРЦОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Алексинск. у., Яковлевск. в., д. Тетерева; — Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Незакон. торг., лиш. св. 1 г. Исп. 6 апр. 920.

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