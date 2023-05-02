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Конин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6385. КОНИН ИВАН ИВАНОВИЧ, 40 л., Аткарск. у., Широко-Карамышск. в. и с., Саратовск. Губсуд, Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 3 м. 5 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 июля 923.

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