Зайцев Степан Захарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Степан Захарьевич

Зайцев Степан Захарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Степан
Отчество
Захарьевич
Дата исполнения приговора
10 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4808. ЗАЙЦЕВ СТЕПАН ЗАХАРЬЕВИЧ, 28 л., Енисейск. г. Ст. 181, лиш. св. 1 г. Исп. 10 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.