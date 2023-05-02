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Парри Мария Матвеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парри
Имя
Мария
Отчество
Матвеева
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
106271. ПАРРИ. МАРІЯ МАТВѢЕВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Царскосельск. у., в. и д. Кошелевой, 26 л.;— СПБ. Ст. М. С. 29 уч., 16, 169 и 172 М. (кража), тюр. 3 м. Исп. 15 Дек. 908. (См. отнош. Прокурора СПБ. О. С. отъ 18 Іюля 909 г. № 148). 906 80297 1655 У. | 97 43809 1655 У. 904 16714 1655 У. | 96 31485 169 М. 901 68631 169 М. | 95 58852 169 М.

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