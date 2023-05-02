Сильницкий Александр Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сильницкий
- Имя
- Александр
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9106. СИЛЬНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ, 21 г. Витебск. у., Лиознянск. в., м. Каменки. Витебск. Губсуд. Ст. 85 ч. 3. лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 15 окт. 923.
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