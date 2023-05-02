Киприанов Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киприанов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5875. КИПРИАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 43 л., Якутск. у., Западн.-Канчаласск. в., д. 1 Эгейской, Главсуд Якутск. АССР, Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. Исп. 22 февр. 923
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