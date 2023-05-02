Балюкин-Горелов Егор Иудович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балюкин-Горелов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иудович
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 582. БАЛЮКИН-ГОРЕЛОВ, ЕГОР ИУДОВИЧ, 32 л. Гр. Судогодск. у., Больше-Григоровск. в., дер. Иславок;—Н. С. 7 уч. Вязниковск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 28 янв. 921.
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