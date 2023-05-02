Заплетин Кузьма Киреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заплетин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Киреев
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2858. ЗАПЛЕТИНЪ, КУЗЬМА КИРѢЕВЪ. К. Сердобск. у., в. и с. Голяевки, 18 л.; — Сердобск. У. С., 169 М., тюр. 1 ½ М. Исп. 9 Янв. 907. ЗАПОРОВОКій, ФРАНЦЪ (ЯКОВЪ) АНДРЕЕВЪ см. Магеля (І кн. 906).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.