Москалев Иона Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москалев
- Имя
- Иона
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5689. МОСКАЛЕВ, ИОНА АНДРЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Демянск. у., Семеновск. в.;—Н. С. 8 уч. Ирбитск. у. Саботаж., лиш. св. 2 г. Исп. 27 мая 921.
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