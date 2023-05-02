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Семенова Анна Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенова
Имя
Анна
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
9585. СЕМЕНОВА, АННА НИКИТИЧНА, 39 л. Гр. Осташковск. у., Заевск. в., д. Горки; — Н. С. 1 отд. Петергофско-Нарвск. р. г. Петрограда. Неподчин. власти, пр. р. 6 м. условно.

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