Веселов Михаил Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веселов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1192. ВЕСЕЛОВ, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Солигаличск. у., Костромск. в., с. Шишкина; — Н. С. 5 уч. Солигаличск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 сент. 919.
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