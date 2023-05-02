Жагар Мартын Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жагар
- Имя
- Мартын
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64764. ЖАГАРЪ, МАРТЫНЪ ЯКОбОВЪ. К. Туккум. у., Экендорфск. в., ус. Грипе, 33 л.; — М. С. 1 уч. Туккумъ-Тальсен. окр., 2 п. 170 и 172 М. (участ.), тюр. 6 м. Исп. 20 Іюля 907.
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