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Перцовский Шепшель Хаимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перцовский
Имя
Шепшель
Отчество
Хаимов
Дата исполнения приговора
17 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
67761. ПЕРЦОВСКІЙ, ШЕПШЕЛЬ ХАИМОВЪ. Мщ. м. Хайшина, Рѣчицк. у., 24 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіев. С. П., 134, 135, 149 и 2 ч. 1457 У. и 2 ч. 1 ст. зак. 9 Февр. 906 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 17 Апр. 907. 901 62010 169 М. 

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