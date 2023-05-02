Перцовский Шепшель Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перцовский
- Имя
- Шепшель
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67761. ПЕРЦОВСКІЙ, ШЕПШЕЛЬ ХАИМОВЪ. Мщ. м. Хайшина, Рѣчицк. у., 24 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіев. С. П., 134, 135, 149 и 2 ч. 1457 У. и 2 ч. 1 ст. зак. 9 Февр. 906 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 17 Апр. 907. 901 62010 169 М.
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