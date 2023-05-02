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Арбеков Василий Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арбеков
Имя
Василий
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
06 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
142676. АРБЕКОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢевъ. К. Пензен. у., в. и сл. Конной, 15 л.; — Пензен. О. С., 2 п. 138, 140 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Апр. 909 г. (тюр. (особ. пом.) 6 м.) и отъ 20 Марта909 г. (170¹ М. — подъ отв. надз. родит.), пост по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. .№ 99338, арестъ 8 м. Исп. 6 Іюля 909.

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