Ткачик Викентий Блажеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткачик
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Блажеев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 591
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27610. ТКАЧИКЪ, Викентій Блажеевъ. Кр. (поденщ.), 30 л.; род. Радом. у., гм. Блотница, въ д. Рыки, жилъ того же у., гм. Пржитыкъ, въ д. Словиковъ; приг. Съѣзд. М. С. 1 окр. Радом. г., по 169 и 1 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 7 Янв. 1887 г.
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