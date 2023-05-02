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Капустина Александра Кузьминична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капустина
Имя
Александра
Отчество
Кузьминична
Дата исполнения приговора
19 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4303. КАПУСТИНА АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИ НИЧНА, 17 л., Темниковск. у., Бедишевск. в., с. Ермиш. Н. С. 1 уч. Темниковск. у. Ст. ст. 3 ч. 16, 142, лиш. св. 1 м. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 19/ІІІ— 24.

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